Põlva Serviti võitis Balti liiga põhiturniiri

Meeskondi lahutas mängu eel tabelis vaid kaks punkti, mistõttu oli Mesikäpa hall tunnistajaks tulisele mängule: esimese kollase kaardi teenis Dobele Tenaxi mängija juba enne avaväravat. Serviti jäi 11. minutiks kaheväravalisse kaotusseisu, aga vastas sellele viie järjestikuse väravaga ning võitis avapoolaja 13:10.

Läti meeskond jõudis kaks minutit pärast teise poolaja algust ühe värava kaugusele, Henri Sillaste ja Alfred Timmo taastasid kodumeeskonna neljaväravalise edu, külalised hoidsid seejärel stabiilselt kaheväravalist vahemaad. Eston Varuski tõrjed andsid Servitile hoogu ja nii viisid Jürgen Rooba ja Tõnis Kase tabamused Eesti klubi püüdmatusse kaugusesse.

Rooba viskas Serviti kasuks seitse, Timmo kuus ja Kase viis väravat.

"Väga hea mäng jälle. Tehniliste vigade ja pallikaotuste hulk oli väike. Kiirust oli, saime pakkuda nauditavat mängu ja üleüldiselt saab väga rahul olla," lausus peatreener Kalmer Musting. "Esile võib tuua Eston Varuski, kes oli täna võtmemängija. Meeskondlik kaitse oli meil tugev ja et vastase suutsime hoida 23 värava peal, on korralik saavutus."

"Eks oli tunda, et tuleb keeruline ja põnev mäng. Natuke jäime hätta vastase väravavahiga, kuid kui endal on selja taga selline loom nagu Eston Varusk, siis on teatav enesekindlus kaitses seistes olemas," nõustus Alfred Timmo. "Proovisime oma tempot algusest saati peale suruda ja saime esimesel poolajal sellega paariväravalise edu sisse. Teine poolaeg oli rohkem selline kassi-hiire mäng. Müts maha fännide ees, kes meid mängust mängu toetavad ja ikka saali tulevad. Sooritusele tugev 5 miinusega. Oleme suutelised ka veel paremat mängu näitama."

Ühtlasi oli tänane mäng selle Balti liiga hooaja viimane põhiturniiri kohtumine. Serviti liigub põhiturniiri esikohalt edasi finaalturniirile, kus kulla nimel heitlevad neli parimat. Põlva klubi vastane selgub märtsikuu lõpus.