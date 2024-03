Tiitlikaitsja pidi Indian Wellsis loobuma juba enne areenile sammumist

"Pean suure kurbusega teatama, et seedetrakti probleemide tõttu ei saa ma sel aastal Indian Wellsi turniiril osaleda," ütles 2022. aastal Wimbledoni tšempion. "Lähedased teavad, kui palju see turniir mulle tähendab ning kui väga ma tahtsin naasta ja tiitlit kaitsta.

"Tahaksin tänada kõiki fänne, kes tulid mind toetama ja mul on kahju, et nad ei saa mind sel aastal mängimas näha. Nüüd ma puhkan ja taastun, et saaksin hakata taas mängima oma fännide ees võistlema."

Rõbakina asemel pääses õnneliku kaotajana põhitabelisse ameeriklanna Kayla Day, kes pidi aga kohe teises ringis tunnistama teise õnneliku kaotaja Nadia Podoroska (Argentina) paremust 7:6 (7:3), 6:4.

Turniiri kõrgeim asetus ehk poolatar Iga Swiatek alistas teises ringis ameeriklanna Danielle Collinsi 6:3, 6:0 ja kohtub järgmisena tšehhitar Linda Noskovaga.

Meeste turniiri on alustanud edukalt nii tänavune Austraalia lahtiste meister Jannik Sinner kui ka teisena paigutatud hispaanlane Carlos Alcaraz.

Sinner oli teises ringis üle austraallasest Thanasi Kokkinakisest 6:3, 6:0 ja Alcaraz sai jagu itaallasest Matteo Arnaldist 6:7 (5:7), 6:0, 6:1.