VAATA OTSE | Kas sprindis suudab keegi Norra mehi peatada?

Täna kell 23.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailma karika etapilt Soldier Hollow's, kus on kavas meeste 10 km sprint. Kommenteerivad Alvar Tiisler ja Karel Kulbin.

Kokku on stardinimekirjas täpselt sada laskesuusatajat, nende seas ka eestlased Rene Zahkna (number 11), Kristo Siimer (57), Raido Ränkel (65) ja individuaalselt MK-sarjas debüteeriv Jakob Kulbin (90).

Sprint on laskesuusatamise distsipliin, kus sel hooajal on kõige enam Norra meeste ülevõimu kõigutatud. Kahel korral - Lenzerheides ja Oberhofis - on seda suutnud sakslane Benedikt Doll, kelle kaasmaalane Philipp Nawrath võidutses avaetapil Östersundis.

Hochfilzenis teenis esikoha siiski Tarjei Bö ja Ruhpoldingis oli parim Vetle Sjaastad Christansen.

Nove Mesto MM-il oli tegemist ühega kahest individuaaldistantsist, kus Norra meestele tuli lausa kolmikvõit: esikoha teenis Sturla Holm Lägreid, teiseks jäi Johannes Thingnes Bö ja kolmandaks Vetle Sjaastad Christansen.