TÄNA OTSE | Ilves alustab murdmaasõitu 12. kohalt, Riiber taas võimas

Täna kell 14.45 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kahevõistluse maailma karika etapilt Holmenkollenis, kus on kavas 10 km murdmaasõit.

Kristjan Ilves hüppas suurel mäel 120,5 meetrit ja teenis 109,4 punkti, mis andis 55 sportlase konkurentsis 12. koha.

Järjekordselt tegi täiesti suurepärase soorituse norralane Jarl Magnus Riiber, kelle poomi võrreldes konkurentidega vahetult enne hüpet veel langetati. Riiber lendas aga 135 meetrit, sai 142,6 punkti ja läheb 10 km murdmaarajale enam kui minut enne teisi.

Paremuselt teine-kolmas olid austerlased Johannes Lamparter (+1.18) ja Franz-Josef Rehrl (+1.24), neljas sakslane Terence Weber (+1.30) ja viies austerlane Thomas Rettenegger (+1.35).

Suusasõiduga ohustavad kõrgemaid kohti kindlasti ka Stefan Rettenegger (Austria; +1.44), Jörgen Graabak (Norra; +2.07) ja loodetavasti ka Ilves (+2.13).

"Ajab ikka närvi küll! Kui teed endast olenevad asjad ära ja saad otsa pealt sellise küljetuule, et hüppad õhuauku ja kukud - potsti! - maha. Seal ei olegi midagi rohkem rääkida," lausus Ilves ERR-ile. "Jens [Luraas Ofrebro] minu ees hüppas ka 110 peale või sinnakanti."

"Tuleb tõdeda, et ei olnud õnne, aga nagu proovivoor näitas - hüpe on endiselt täitsa viisakas. Loomulikult saan ise ka alati paremini teha, aga kindlasti ma ei tunne, et oleksin teinud kehvemini kui proovihüpe. Paraku nii jah."

Nüüd ootab ees murdmaasõit ja kõik pole kadunud. "Tuleb täie rauaga proovida ja sõita," lausus Ilves. "Ega midagi oodata ei ole. Kui on hea päev, siis on väga hea punt, kus sõita. Kui ei ole, siis saab näha. Nüüd tuleb lihtsalt kõvemini sõita."

Enne hüppevooru:

Kokku on stardinimekirjas 55 sportlast, nende seas number 51 all ka eestlane Kristjan Ilves. MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud Jarl Magnus Riiber saab tulla tornist viimasena.

Ilves maandus eelvõistlusel 119 ja poole meetri kaugusele ning teenis sellega 108,7 punkti, mis andis 11. koha.

"Sellistes oludes ja sellisest poomist on väga raske kaugemale hüpata. Nagu näha, siis mõni mees sai enne seda sellise vastutuule, aga mul oli põhimõtteliselt enamus mäge tuul tagant," ütles eestlane pärast hüpet.

Enne Holmenkolleni etappi on Ilves MK-sarjas 998 punktiga Riiberi (1670), Stefan Retteneggeri (Austria; 1311), Jörgen Graabaki (Norra; 1225) ja Johannes Lamparteri (Austria; 1176) järel viies.