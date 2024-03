TalTech ja Kalev/Cramo teenisid kodupubliku ees kindla võidu

TalTech jäi kodupubliku ees koheselt 0:7 kaotusseisu, kuid vastas võimsalt ja juhtis avaveerandi lõpuks 25:17. Hoog ei raugenud ka teisel veerandil, kui kodumeeskond ühel hetkel 21 punktiga juhtima läks ning poolajaks oli tablool TalTechi 53:36 eduseis.

Valmiera lihvis kolmandal veerandil edu mõnel korral ühekohaliseks, kuid TalTech säilitas närvi ja täpse viskekäe ning vormistas lõpuks kindla 99:81 (25:17, 28:19, 24:27, 22:18) võidu.

TalTech saatis reedel teele 28 kaugviset, millest pooled leidsid korvivõrgu. Neli tükki tabanud Patrik Saal oli 19 punktiga üleplatsimees, Taavi Jurkatamm lisas omalt poolt veel 18 silma ja kaheksa lauapalli. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel Gregor Kuuba, Rasmus Andre ning Ran Andre Pehka.

Võidukas oli ka liigaliider BC Kalev/Cramo, kes saavutas tasavägise avaveerandi järel Liepaja vastu poolajaks kaheksapunktilise edu, mis teisel poolajal aina kasvas. Otsustaval veerandil 25 punktiga juhtinud Kalev/Cramo võitis kohtumise lõpuks 91:69 (20:20, 23:15, 19:15, 29:19).

Keskmängija Rauno Nurger lõpetas kohtumise 19 punkti ja kuue lauapalliga. Peale tema jõudsid kahekohalise punktisummani veel viis mängijat, Leemet Böckler lisas oma 12 punktile veel kaheksa lauda ja viis resultatiivset söötu.

Kalev/Cramo jätkab 25 võidu ja ühe kaotusega tabelitipus. Teisel kohal on Prometei (22-4), kes andis Tartu Ülikool Maks & Mooritsale loobumisvõidu. Ühe võidu kaugusel on Riia VEF (21-5), kes on Prometeist aga ühe mängu enam mänginud.

Play-off kohtadele mahuvad veel Ventspils (19-7), Tartu Ülikool (17-9), Riia Zelli (16-11), Ogre (15-12) ning Pärnu Sadam (14-13). Esimesena jääks praeguse seisuga lõppturniirilt välja TalTech, kellel on 13 võitu ja 14 kaotust.

Eesti-Läti ühisliiga jätkub laupäeval, kui peetakse viis kohtumist.