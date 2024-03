Tartu Ülikool sai ühisliigas Prometeilt loobumisvõidu

Prometei edu eurosarjas muudab Eesti-Läti ühisliiga võistluskalendrit ning neljapäeval selgus, et esialgselt pühapäevale planeeritud kohtumine TalTech/Optibetiga jääb ära.

Reedel kirjutas Delfi Sport, et Prometei ei kohtu ka laupäeval võõrsil Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga, sest Ukraina klubil on vaid kuus mängukõlbulikku mängijat. "Saime reedel kell 15.48 teate Prometei meeskonnalt, et nad soovivad laupäeval kell 17 toimuma pidanud mängu Tartu Ülikool Maks & Mooritsiga edasi lükata. Kirjas toovad nad välja, et neil on vaid kuus mängijat mängukõlbulikud, ülejäänud on haiged või vigastatud," ütles liigade juht Henri Ausmaa.

Tartu klubi teatas natuke hiljem ühismeedias, et laupäevane mäng läheb kirja 20:0 loobumisvõiduna, mis on Prometei neljas kaotus sel hooajal. Tartu Ülikool on 18 võiduga viiendal tabelireal.