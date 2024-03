HILISÕHTUL OTSE | USA MK-etapi sprindis tuleb rajale neli eestlannat

Viieaastase pausi järel Põhja-Ameerikasse naasnud MK-sarjas on jäänud sõita veel vaid kaks etappi, millest esimene leiab aset sel nädalavahetusel 2002. aasta olümpiamängude toimumispaigas, Salt Lake City külje all Soldier Hollow's ning teine järgmisel nädalal Kanadas Canmore'is.

Utah' osariigis peavad sportlased rinda pistma nii pikast lennureisist kui kõrgel asuvast rajast tingitud probleemidega. Kõige raskemaks faktoriks ongi altituud, füüsiliselt tunned lihtsalt, et on raske sõita. Kõigis trennides tunned esimesed 20-30 minutit, nagu oleksid just haige olnud, keha on nii nõrk," iseloomustas ERR-iga rääkinud koondislane Rene Zahkna.

Reedel sõidetakse esmalt meeste teatesõit ning seejärel naiste sprint. Rajale tuleb neli eestlannat: Tuuli Tomingase stardinumber on 12, Regina Ermitsal 37, Susan Külmal 61 ja Johanna Talihärmal 86.