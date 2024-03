Halep naaseb võistluskarusselli vähem kui kahe nädala pärast Miamis

32-aastane Halep andis positiivse dopinguproovi 2022. aastal USA lahtiste järel, kui tema proovist leiti roksadustaati. Tennises dopingupuhtuse eest vastutav organisatsioon ITIA (International Tennis Integrity Agency) määras seepeale rumeenlannale nelja aasta pikkuse võistluskeelu, kuid tennisist kaebas otsuse edasi CAS-i, mis tegi teisipäeval teatavaks, et on Halepi võistluskeelu lühendanud üheksale kuule.

Neljapäeval andis Miami tenniseturniir Halepile põhitabelisse vabapääsme, turniir algab 17. märtsil. "Mul on teile äärmiselt hea meel teada anda, et naasen WTA tuurile kahe nädala pärast Miami Openil. Tänan turniiri mulle võimaluse andmise eest. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin väljakutele naasta," kirjutas rumeenlanna sotsiaalmeedias.

Halep käis WTA karusselli raames viimati väljakul 2022. aasta 29. augustil, kui kaotas USA lahtiste põhiturniiri avaringis seitsmenda asetusena ukrainlannale Daria Snigurile. Endine esireket on Miami turniiril varem kaks korda poolfinaalis mänginud.