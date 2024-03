Hooaega alustanud Tattar hoiab Texases kolmandat positsiooni

Esimesest üheksast rajast kaheksa läbis Tattar par'iga ja tegi ka ühe birdie. Seejärel tuli järgmisest kuuest rajast koguni viis birdie't, aga 16. rajal tuli sisse ka päeva ainus bogey ehk tulemus üks üle par'i.

Eelviimase raja par'i järel lõpetas Tattar päeva veel ühe birdie'ga, mis andis tulemuseks miinus kuus ning kolmanda koha ameeriklannadest konkurentide Ohn Scogginsi (-8) ja Ella Hanseni (-7) järel. Neljandat kohta jagavad Natalie Ryan ja Holyn Handley kaotavad eestlannale kahe viskega.

Here comes Kristin Tattar! Tattar has birdied 4 of the last 5 holes and is just one-stroke back of the lead! pic.twitter.com/s0YxPwAYHv