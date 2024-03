Alonso näitas treeningutel head kiirust

Hispaanlane sõitis esimesel vabatreeningul välja paremuselt teise aja, kaotades 0,186 sekundiga vaid Max Verstappenile (Red Bull). Teisel treeningul oli Alonso aga kiireim mees rajal, edestades George Russelli (Mercedes; +0,230) ja Verstappenit (+0,331).

Ferrari piloodid kummalgi treeningul aegade võrdluses kolme parema hulka ei mahtunud: esimesel treeningul oli Charles Leclerc viies (+0,371) ja Carlos Sainz kuues (+0,505). Teisel treeningul Leclerc neljas (+0,353) ja Sainz seitsmes (+0,628).

