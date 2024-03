Lõikusel käinud Martti Juhkami enam sel hooajal ei mängi

"Martti Juhkami hooaaeg lõppes... selleks, et tulla tugevamana tagasi! Sport on vahel väga karm ja vigastused selle osa," teatas Tartu Bigbank.

"Peame kurbusega teatama, et Martti põlvevigastus osutus piisavalt tõsiseks ning vajas lõikust! Tänaseks on võistkonna kapten edukalt lõikuse üle elanud ning saab kinnitada, et kõik läks hästi ja Bigbank Tartu ridades näeb teda ka järgmisel hooajal!"

35-aastane Juhkami ja Tartu meeskond tulid sel hooajal Aadu Luukase karikavõistluste võitjateks, alistades finaalis Selver/TalTechi. Balti liiga finaalis tuli aga sama vastase 3:2 paremust tunnistada.

Ees seisab veel Eesti meistri selgitamine.