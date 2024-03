Põhjamaade triatloniliidud lõid ühiselt uue võistlussarja

Esimene etapp toimub 8. juunil Soomes Kuusijärvi Vantaas, teine 28. juulil Eestis Otepääl ja kolmas 14. septembril Taanis Aarhusis.

Eesti Triatlon teatas neljapäeval pressiteates, et uus võistlussari on eelkõige loodud juunioridele ja noorte B-klassile, pakkumaks võimalust võistelda tihedamas konkurentsis. Samas on osavõistlused avatud kooskõlastusel korraldajatega ka kõikidele vanematele sportlastele, kes on sündinud 2004. aastal või varem.

"Olla osa Põhjamaade Triatloni Karikasarjast on tõeliselt märkimisväärne samm Eesti Triatloni arengus," ütles Eesti Triatloni president Indrek Hääl. "Võistlussari lähendab meie koostööd ja tugevdab suhteid Põhjamaade riikidega. Tõotab tulla vägagi põnev hooaeg meie sportlastele nii Eestis kui välismaal."

Karikasarja üldarvestuses peetakse paremusjärjestust World Triathlon süsteemi järgi, kus võitja teenib 150 punkti ja iga järgmine koht 7,5 protsendi võrra vähem. Parima kogusummaga sportlane võidab.