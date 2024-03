Suurest kaotusest taastunud Warriors näitas Bucksi vastu taset

Nädala alguses Boston Celticsilt korraliku sauna saanud Warriors võõrustas idakonverentsi tabelis teisel real asetsevat Milwaukee Bucksi ning suutis mitmekülgse kaitsetaktika abil piirata superstaar Giannis Antetokounmpot.

Warriors saatis kreeklase suunas nii Draymond Greeni kui Jonathan Kuminga, kuid mängu täheks kerkis hoopis esimese aasta mees Tracye Jackson-Davis, kes pani Antetokounmpole kolm kulpi. Warriors pani tiimina 13 blokki, Kuminga lõpetas kolmega.

Warriors jäi kohtumise alguses kaotusseisu, kuid haaras siis ohjadest ning juhtis poolajal 20 punktiga. Bucks jõudis Damian Lillardi juhtimisel siis veel kuue punkti kaugusele, aga Warriors sai taas hoo sisse ning võitis otsustava veerandi 32:9. Kohtumise lõpuks oli tablool kodumeeskonna 125:90 (40:32, 38:26, 15:23, 32:9) võit.

Stephen Curry viskas võidumängus 29 punkti ning lisas veel kaheksa lauapalli ja viis resultatiivset söötu. Kuminga lisas omalt poolt 20 silma, karjääri parima mängu teinud Jackson-Davis skooris soliidse kaitse kõrvalt veel 15 punkti ja võttis kuus lauda. Antetokounmpo lõpetas ikkagi 23 punkti, seitsme laua ja kuue korvisööduga, nii Lillard kui Bobby Portis panustasid 20 punkti.

Läänekonverentsis Los Angeles Lakersiga play-in kohtadel heitlev Warriors sai abi Sacramento Kingsilt, kes alistas võõrsil Lakersi 130:120 (28:37, 44:20, 32:35, 26:28).

Veduriks oli Kingis tagamängija De'Aaron Fox, kes lõpetas kohtumise 44 punktiga. Leedulane Domantas Sabonis tegi suurepärase kolmikduubli, kui skooris 16 punkti, võttis 20 lauapalli ja jagas 12 korvisöötu. Lakersi eest oli parim ei keegi muu kui LeBron James, kes lõpetas 31 punkti ja 13 lauaga.

Läänekonverentsi tabelitipus käib heitlus 43 mängu võitnud Oklahoma City Thunderi ja Minnesota Timberwolvesi vahel. Ühe võidu kaugusel on tiitlikaitsja Denver Nuggets, kellele järgnevad Los Angeles Clippers (40-21), New Orleans Pelicans (37-25) ning Phoenix Suns (36-26).

Play-in kohtadel on Kings (35-26), Dallas Mavericks (34-28), Warriors (33-28) ning Lakers (34-30). Need kümme meeskonda koostavad tõenäoliselt ka lõpliku play-off'i tabeli, sest 11. tabelireal paiknev Utah Jazz on 19 mängu enne hooaja lõppu Lakersist kuue võidu kaugusel.

Idakonverentsis on kindlal esikohal Boston Celtics, kes on võitnud 48 kohtumist ja kaotanud vaid 13. Bucks on 41 võidu ja 22 kaotusega teisel kohal, kuid Cleveland Cavaliers (40-22) on neil kannul. Clevelandile järgnevad play-off kohtadel Orlando Magic (37-26), New York Knicks (36-26) ning Miami Heat (35-26).

Idakonverentsi play-in kohtadel paiknevad Philadelphia 76ers (35-27), Indiana Pacers (35-28), Chicago Bulls (30-32) ning Atlanta Hawks (28-34). Idas on seis veidi lahtisem, kuid Brooklyn Nets on kümnendast kohast kolme võidu kaugusel.

Põhihooaeg lõpeb 14. aprillil.

Teised tulemused:

Washington Wizards - Orlando Magic 109:119

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 112:101

Houston Rockets - Los Angeles Clippers 116:122

Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies 109:115

Utah Jazz - Chicago Bulls 117:119

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 120:128