Nadal loobus vigastuse tõttu ka Indian Wellsi turniirist

Nadal kohtus pühapäeval Netflixi poolt korraldatud üritusel Las Vegases maailma teise reketi Carlos Alcaraziga ning paistis noore kaasmaalase vastu heas vormis olevat ja tõdes kaotusega lõppenud kohtumise ajal, et tundis end oodatust paremini.

Jaanuaris aastapikkuselt vigastuspausilt naasnud Nadal teatas siiski ööl vastu neljapäeva, et peab Indian Wellsi kõrgeima kategooria turniirist loobums. "Teatan suure kurbusega, et pean sellest imelisest turniirist loobuma. Kõik teavad, kui palju mulle see koht meeldib ja kui väga ma siin mängida tahan," kirjutas hispaanlane ühismeedias.

"Just sel põhjusel tulin varakult siia kõrbe, et harjutada ja end valmis panna. Olen teinud kõvasti tööd ja tegin nädalavahetusel testi, kuid ei tunne end veel piisavalt valmis, et nii tähtsal turniiril mängida. See ei olnud lihtne otsus, aga ma ei saa endale ega oma fännidele valetada. Ma igatsen teid ja loodan, et turniir möödub edukalt," lisas kolmel korral Indian Wellsi turniiril võidutsenud Nadal.

Nadal sai vigastada eelmise aasta alguses Austraalia lahtistel, kus ta langes teises ringis konkurentsist. Mullu kevadel teatas ta, et plaanib 2024. aastal oma karjääri lõpetada.

Selle aasta alguses naasis ta võidukalt platsile ning pääses Brisbane'i ATP 250 kategooria turniiril ka veerandfinaali, kuid pärast seda on legendaarne tennisist pidanud vaid kohtumise Alcaraziga.