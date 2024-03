Keila andis teisel poolajal Riia VEF-ile tugeva lahingu

Seisul 11:11 tegi VEF avaveerandi lõpus ja teise alguses 15-punktilise vahespurdi, veidi enne poolaja lõppu suurenes vahe juba 22-punktiliseks ning 49:27 oli külalismeeskond ees ka kolmanda veerandaja alguses.

Keila vastas sellele aga oma 17:2 vahespurdiga ja kärpis kaotusseisu seitsmele silmale. Kuigi VEF pääses viimasel veerandajal taas 15 punktiga ette ja juhtis veel 2.46 enne lõpusireeni 75:62, avaldas Keila vastastele veel korra tugevat survet ja Margus Pahvi korv tõi kodumeeskonna enam kui 300 pealtvaataja ees nelja punkti kaugusele. Enamaks aga Keila võimeline olnud ja nii võttis Riia klubi 77:72 võidu.

Karlis Zunda viskas Keila kasuks 23 punkti, võttis seitse lauapalli ja jagas ka seitse resultatiivset söötu. Andri Mõronenko lisas 18 punkti, VEF-i resultatiivseim oli 15 punkti visanud Shawn O'neal Pipes Jr.

Tallinn Kalev/Snabb kaotas kodusaalis tabeli neljandale meeskonnale BK Ventspilsile kõik veerandajad ja kogu mängu 80:94. Toomas Raadik tõi Eesti klubile 17 punkti ja kuus lauapalli, kapten Mario Paiste lisas 13 silma. Ishmael El-Amin viskas Ventspilsi kasuks 20 punkti.

VEF-il on tabelis kolmandana 21 võitu ja viis kaotust, Ventspils on nende järel 19 võidu ja seitsme kaotusega neljas. Keila (9-17) on 12. kohal, Kalevile oli kolmapäevane kaotus kolme võidu kõrval hooaja 22.