Pärnu tiimijuht: Harti tervislik seisund ei võimalda tal tippsporti teha

Teisipäeva õhtul teatas Pärnu Sadama korvpallimeeskond, et võistkonna parim punktitooja Isaiah Rayshaud Hart jääb platsilt teadmata ajaks eemale. Päev hiljem selgitati, et tegemist on terviseprobleemiga, mitte vigastusega.

Pärnu meeskonna juht ja mänedžer Johan Kärp sõnas Delfile, et tegemist on just terviseprobleemiga, mitte vigastusega. Täpsemalt ei tahtnud ta ameeriklase olukorda kommenteerida. "Me ei saa isikuandmeid avaldada, kuid tema tervislik seisund ei võimalda hetkel korvpalli mängida," selgitas Kärp.

Tiimijuhi sõnul avastati Harti terviseprobleem Pärnu Sadama meeskonna tavapärase arstliku kontrolli käigus. "Uuringud on meil põhjalikud ja nii palju saan öelda, et tema seisund ei võimalda hetkel tippspordiga tegeleda," lisas Kärp napisõnaliselt.

Pärnu on asunud aktiivselt uut tagamängijat otsima, aga praeguses hooaja faasis pole sugugi lihtne kiiresti uut mängujuhti leida. "Oleme pärast Harti kohta info saamist töötanud 24/7. Vahest õnnestub juba lähiajal täiendus saada," kommenteeris tiimijuht.