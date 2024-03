Võistluskeelust vabanenud Halep: lõpuks ometi õiglus võidutses

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) lühendas endise maailma esireketi Simona Halepi nelja aasta pikkuse võistluskeelu üheksale kuule. Halep ütles otsuse järel, et on valmis uut lehekülge keerama.

32-aastane Halep andis positiivse dopinguproovi 2022. aastal USA lahtiste järel, kui tema proovist leiti roksadustaati, mis aitab veres punaliblesid toota. Tennises dopingupuhtuse eest vastutav organisatsioon ITIA (International Tennis Integrity Agency) määras seepeale rumeenlannale nelja aasta pikkuse võistluskeelu, kuid tennisist kaebas otsuse edasi CAS-i.

Teisipäeval tegi CAS teatavaks, et tõenäoliselt ei võtnud Halep roksadustaati tahtlikult ja tema karistust lühendati üheksale kuule. See tähendab, et rumeenlanna võib esimesel võimalusel tenniseväljakutele naasta.

Halep kommenteeris CAS-i otsust ühismeedias, märkides, et ta ei kaotanud kordagi usku, et tõde päevavalgele jõuab. "Täna (teisipäeval - toim) oli otsustav hetk, sest kohus tegi oma otsuse, mis kinnitab minu seisukohta ja toob sellesse segadusse selgust. Tõde jõudis lõpuks päevavalgele. Ma olen alati olnud puhas sportlane. Minu usk pandi proovile ennekuulmatute süüdistustega, kuid lõpuks ometi õiglus võidutses. See kõik võttis kauem aega, kui mulle meeldinuks."

Halep tänas toetajaid ja lisas veel, et on valmis väljakule naasma. "Vaadates tulevikku, tahan ma innukalt uut lehekülge pöörata ja uue hingamisega tuurile naasta."

Kuna hetkel pole Halepil kohta maailma edetabelis, vajab ta esialgu WTA turniiridel mängimiseks wild card'i ehk vabapääset.