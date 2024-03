Tallinnas medali noppinud iluuisutalent naaseb tippsporti

Tänaseks 18-aastane Liu tegi läbimurde tippseltskonda 2019. aasta alguses, kui krooniti 13-aastaselt USA meistriks naiste üksiksõidus. Aasta hiljem kaitses ta edukalt USA meistritiitlit ja saavutas Tallinnas toimunud juunioride MM-il kolmanda koha.

2022. aastal võitis Liu oma esimese tiitlivõistluste medali täiskasvanute seas, kui sai MM-il kaela pronksmedali, ent ameeriklanna tegi pärast edukat tiitlivõistlust elus kannapöörde ja jättis spordi selja taha, et õpingutele keskenduda. Nüüd soovib Liu pärast kaheaastast pausi taas võistlustulle naasta.

"Ma võtsin uisutamisest aja maha ja see oli väga hea otsus. Olen väga põnevil, et saan uue hingamisega uisud jalga panna," teatas Liu. USA koondise juhtfiguur Justin Dillon on Liu tagasitulekust elevil. "Meie oleme valmis Alysat toetama. Tema eesmärgiks on senist edukat joont jätkata," lausus Dillon.