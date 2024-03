Kuulsusrikas kiiruskatse naaseb Soome MM-ralli kavasse

Augustikuu esimestel päevadel peetav Soome ralli tänavune võistlusmarsruut on võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud. Kõige põnevam täiendus on 33-kilomeetrine Ouninpohja kiiruskatse, mida sõideti viimati 2016. aastal.

Võistlustrassi eest vastutav Kai Tarkiainen usub, et seekordne marsruut on läbi aegade parim. "Ma tõesti usun seda. Me oleme kuulanud erinevaid osapooli ja proovisime kõikide soovidele vastu tulla. Selle tulemusena oleme kokku pannud marsruudi, millel on nii teada-tuntud kiiruskatseid kui ka midagi uut," lausus Tarkiainen.

Soome ralli algab neljapäeval testikatsega, mis sõidetakse Jyväskyä lähedal Ruuhimäkil. Avapäeval läbitakse ka 3,48-kilomeetri pikkune Harju kiiruskatse. Reedene päev koosneb Laukaa, Saarikase, Myhinpää ja Ruuhimäki kiiruskatsetest ning lõppeb Harju teise läbimisega.

Ouninpohja jõuproov läbitakse laupäevasel võistluspäeval, lisaks sõidetakse sel päeval Västilä ja Päijälä kiiruskatsed. Pühapäevane sprindipäev koosneb Sahloinen-Moksi ja Laajavuori kiiruskatsest. Kokku sõidavad ralliässad nelja päeva jooksul 20 kiiruskatset kogupikkusega 304,81 kilomeetrit.

Soome teedel hakkab eelmise aasta võitu kaitsma Toyota piloot Elfyn Evans, kes edestas mullu esikohaheitluses Thierry Neuville'i (Hyundai). Viimasest viiest Soome MM-rallist koguni kolm võitnud Ott Tänak (Hyundai) katkestas eelmisel aastal kolmandal kiiruskatsel.

Soome MM-ralli toimub 1.-4. augustil.