Austraalia jalgpallitähte süüdistatakse rassistlikus käitumises

Süüdistuses seisab, et Kerr kasutas mullu jaanuaris edela-Londonis pärast taksojuhiga tekkinud konflikti politseinikuga sõneledes solvavat ja rassistliku alatooniga kõnepruuki. Jalgpallur ei tunnistanud esmaspäeval oma süüd. Istung algab Suurbritannia meedia teatel järgmise aasta veebruaris ning tunnistusi jagavad kaks politseinikku.

Kerri agent ning Chelsea naiskond ei ole Briti meediale veel kommentaare andnud, Austraalia jalgpalliliidu presidendi James Johnsoni sõnul said nemad juhtumist teada teisipäeva hommikul. "Muidugi on need väga tõsised süüdistused. Meie spordis ei ole kohta rassismile, aga samal ajal on Samil oma õigused ja austame neid," sõnas ta.

2019. aasta lõpus Chelsea'ga liitunud 30-aastane Kerr on Austraalia üks tuntumaid spordistaare, kes aitas riigi jalgpallikoondise mullu MM-finaalturniiril poolfinaali. Mais kandis ta kuningas Charles III kroonimisel Westminster Abbeys Austraalia lippu.

Koondise eest on ta 128 mänguga löönud 69 väravat, Chelsea eest on samad numbrid 128 ja 99. Eelmisel aastal sai ta Ballon d'Or'i valimisel Aitana Bonmati järel teise koha, aga ravib praegu rasket põlvevigastust ning sel hooajal enam väljakule ei tule.