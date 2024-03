VIDEO | Poom päästis teise lisaminuti väravaga tiitlikaitsjale viigipunkti

Darragh Burnsi värav viis tiitlikaitsja neljanda vooru kohtumises tund aega kestnud mängu järel juhtima, aga Derry City viigistas 72. minutil penaltist ning läks siis 12 minutit hiljem mängu juhtima.

Kohtumise teisel lisaminutil andis avavärava löönud Burns paremalt äärelt tsenderduse külalismeeskonna karistusalla, kus Poom saatis selle peaga väravasse ning tõi enam kui 4800 pealtvaataja ees mänginud Shamrockile 2:2 viigi. See oli Poomile hooaja esimeseks väravaks.

!!!



Markus Poom with a brilliant header in the 92nd minute! ☘️



What a second half in Tallaght!#SHADER | #LOI24 | @ShamrockRovers pic.twitter.com/AR8RVwsXzz