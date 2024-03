Poki ilus mäng Poznanit poolfinaali ei viinud, Adams säras Islandil

Mailis Pokk ja Poznan pidid juba märtsi alguses oma hooajale joone alla tõmbama, kuna Poola 3x3 korvpallinaiskonna osalemise tõttu olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril varasemaks tõmmatud kõrgliigamängude graafikus olid lõppenud nädalal kavas juba veerandfinaalid, kus Poznan kaotas Gorzow Wielkopolski vastu mõlemad mängud, vahendab basket.ee.

Põhiturniiril seitsmenda asetuse saanud Poznan (9-11) kaotas teise paigutusega play-off'i läinud Gorzow Wielkopolski (16-4) vastu võõrsil esimese veerandfinaalkohtumise 78:105. Pokk oli oma tiimi resultatiivseim, kui 31 minutiga kogus ta 20 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 2/4, vabavisked 4/4), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Teises veerandfinaalmatšis olid Poznani kaotusnumbrid koduplatsil 71:97. Selles mängus jäi Poki panus tagasihoidlikumaks, kui eestlanna kogus 25 minutiga viis silma (kahesed 1/3, kolmesed 1/4), ühe lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.

31-aastane Pokk kogus tänavusel hooajal 22 liigamänguga Poola kõrgliigas keskmiselt 28,4 minutit, 10 punkti, 4,1 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu. Eestlanna visketabavus oli kahepunktialast 41,5% ning kolmesejoone tagant 41,2%.

Üllatusi Poola kõrgliigas veerandfinaalseeriates ei sündinud ning poolfinaali pääsesid kõik neli põhiturniiri paremat naiskonda.

Eesti koondise tsentri Maaja Bratka jaoks on korvpalliliidule olemasoleva info kohaselt kahjuks hooaeg vigastuse tõttu lõppenud. Tema kodunaiskond Champagne Basket (6-12) teenis möödunud nädalal tabelisse järjekordse kaotuse, kui võõrsil jäädi 70:79 alla La Tronche'i (9-9) naiskonnale.

31-aastasel Bratkal jäi 11 liigakohtumisega kirja keskmiselt 25 mänguminutit ning selle ajaga kogus eestlanna 7,8 punkti, 4 lauapalli ja 0,7 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisked tabasid 44,8- ja kolmesed 39,1-protsendiliselt.

Greeta Üprus ja Ferragudo (3-17) pidid Portugali kõrgliigas vastu võtma järjekordse kaotuse, kui kodusaalis jäädi 55:68 alla tabeliliidrile Sportiva (18-2) naiskonnale. Eestlanna arvele jäi 28 minutiga seitse punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/6, vabavisked 2/2), kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja üks isiklik viga.

29-aastane Üprus on Portugali kõrgliigas 16 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 33,8 minutit, 12,8 punkti, 5,4 lauapalli, 1,6 resultatiivset söötu ja 0,6 vaheltlõiget. Kahepunktiviskeid on eestlanna tabanud 44,4- ja kolmeseid 35,3-protsendiliselt.

Põhiturniiri lõpuni on Portugalis veel kaks vooru ning järgmise liigamängu peab Ferragudo 10. märtsil, kui võõrustatakse lähirivaali Galitose (4-16) naiskonda. Play-off'i unistus on tabelis viimasel positsioonil paikneval Üpruse kodunaiskonnal kindlasti kadunud, kuid võitlus käib veel liigasse püsimajäämise nimel.

Marta Eleri Jaama ja Södertälje (18-1) naasid Rootsi naiste kõrgliigas taas võidulainele, kui möödunud nädalal võideti mõlemad peetud matšid. Esmalt sai Södertälje kolmapäevases kohtumises kodusaalis 79:59 jagu Högsbö (9-10) tiimist. Noor eestlanna pääses platsile kolmeks minutiks ning sai protokolli kirja ühe mööda visatud kahepunktiviske, kolm lauapalli ja ühe pallikaotuse.

Laupäeval purustas Södertälje nädala teises matšis võõrsil IK Eos naiskonna koguni 100:52. Jaamale jagus mänguaega üheksa minutit ning selle ajaga eestlanna küll isiklikku skoori ei avanud (kahesed 0/4), aga hankis viis lauapalli (neist kolm ründelauast) ja jagas ühe resultatiivse söödu.

18-aastase eestlanna keskmised näitajad on 17 kohtumisega olnud 9,9 minutit, 1,4 punkti, 1,7 lauapalli ja 0,6 vaheltlõiget. Jaama kahepunktivisete tabavus on olnud 33,3% ja kolmepunktivisete tabavus 20%. Rootsis on põhiturniiri jäänud mängida veel kolm vooru ning Södertälje järgmiseks vastaseks 10. märtsil toimuvas matšis on Sjuharads (6-13).

Tänavuse hooaja keskel Saksamaa kõrgliigatiimist Leverkusenist lahkunud ja Islandi kõrgliigasse kolinud 24-aastane Eesti koondislane Tea Adams ja tema koduklubi Reykjaviki Valur (9-10) teenisid eelmisel nädalal juurde võidu, kui kodusaalis mängiti 90:84 üle lähirivaal Thor AK (8-11).

Adams viibis väljakul 30 minutit ning viskas oma tiimi resultatiivseimana 21 punkti (kahesed 5/12, kolmesed 2/5, vabavisked 5/9) ning kogus sinna juurde kuus lauapalli, neli resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja ühe isikliku vea.

Adamsi Islandi kõrgliiga keskmised näitajad senise nelja mänguga on olnud 32,3 minutit, 20,8 punkti, 7,5 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu. Kahepunktivisete tabavus on tal olnud 49% ja kolmepunktivisetel 33,3%.

Islandil on käimas põhiturniiri teine faas, kus tabel on löödud kaheks. Valur heitleb alumise nelja naiskonna hulgas ning nende järgmine matš toimub 12. märtsil, kui võõrustatakse Fjolniri (4-15) naiskonda.. Mõni aeg tagasi loobus edasisest võistlemisest Breidabliki tiim, kellega peetud mängud on kõikide naiskondade saldost kustutatud.

Anna Gret Asi ja Oklahoma State Cowgirls (14-15) said eelmisel nädalal taaskord juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt saadi väga väärtuslik võit, kui 68:61 mängiti üle üleriigilises pingereas 24. kohal olnud West Virginia ülikool (23-6). Oma tiimi liidriks kerkinud eestlanna kogus 37 minutiga 22 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 3/6, vabavisked 7/8), ühe lauapalli, kuus resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, viis pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Nädala teises matšis ei õnnestunud Oklahoma State'il sarnast märgilist võitu sepistada, lui üleriigilises reitingus 21. kohal paiknenud Baylorile (23-6) jäädi alla 45:67. Asi rassis väljakul 40 minutit ning kogus selle ajaga viis punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/4), neli lauapalli, kolm korvisöötu, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Anna Gret Asi selle hooaja senised keskmised näitajad on 28 kohtumisega olnud 33,8 minutit, 13 punkti, 3,2 lauapalli, 4,7 korvisöötu ja 1,5 vaheltlõiget. Visketabavus väljakult on eestlannal olnud 42,8%, sealhulgas kolmesejoone tagant 38,5%.

Marie Anette Sepp ja University of Albany (24-5) said samuti juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt mängiti madalaskoorilises kohtumises 45:40 üle New Hampshire (9-20) ning seejärel kaotati 46:63 Maine'ile (21-9). 21-aastane eestlanna kummaski mängus platsil ei käinud.

Anete Elisabeth Adleri kodunaiskond Boston University (18-10) teenis eelmisel nädalal tabelisse juurde kaks võitu, kui 89:78 mängiti üle Leigh (16-12) ning 66:63 Holy Cross (16-12). Alates detsembrist raske põlvevigastuse tõttu eemal olnud 20-aastane Adler praeguse info kohaselt sel hooajal enam platsile ei tule.

Johanna Eliise Tederi kodunaiskond Washington State (18-13) jätkas mustrit, kus neilegi lisandus tabelisse nii võit kui kaotus. Esmalt jäädi 67:82 alla üleriigilises reitingus 18. positsioonil olnud Utah (21-9) ülikoolile ning seejärel võideti edetabli 13. naiskonda Coloradot (21-8) 72:63. 23-aastane eestlanna jätab jalaprobleemide tõttu tänavu kogu hooaja vahele.