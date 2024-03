Arsenal lõi kõrgliigamängus 39 minutiga viis väravat

Külalismeeskond Arsenal läks vaid 39 minutit kestnud mängu järel 5:0 juhtima. Ühe värava lõid nii Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Kai Havertz kui Declan Rice, Sheffield Unitedi kaitsja Jayden Bogle'i nimele kanti 13. minutil omavärav. 58. minutil vormistas Ben White lõppskoori.

Nii varajases mängufaasis pole ükski Premier League'i meeskond varem viieväravalist edu saavutanud. Arsenal hoidis palli 80 protsenti mänguajast ja tegi kodumeeskonna väravale 16 pealelööki võõrustajate ühe vastu.

"See poolaeg oli häbiväärne," rääkis Sky Sportsi stuudioekspert ja endine Inglismaa koondislane Jamie Carragher. "See on ilmselt üks halvimaid esitusi, mida olen näinud. Mul ei tule sellest halvemat poolaega pähe. Kui Arsenal mängiks karikasarjas neljanda või viienda divisjoni võistkonnaga, ei ootaks ma, et nad on poolajaks 5:0 ees, seega pole see kõrgliigas aktsepteeritav."

"Mul on isiklikult raske ja teades Sheffield Unitedi fänne, on ka neil raske," rääkis tabelis viimasel kohal oleva meeskonna peatreener Chris Wilder. "Me arvasime, et meil on kodumängust Liverpooli vastu käes hea plaan, vasturünnakutele orienteeritud 4-5-1, aga tegime kaitses elementaarseid vigu. See on olnud valus hooaeg," lisas ta.

Arsenal on 27 vooruga kogunud 61 punkti ja jääb liidrist Liverpoolist maha kahe punktiga. Sheffield Unitedil on sarnaselt tabeli eelviimasele Burnleyle 13 punkti, aga päästev 17. koht jääb juba 11 silma kaugusele. 27 mänguga on meeskond endale lubanud lüüa 72 väravat.