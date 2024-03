Suumann: see, mis tulema peab, tuleb omal ajal

31-aastane Suumann sai pühapäeval viimases 60 meetri tõkkejooksu eeljooksus kirja aja 8,09, mis on vaid kaks sajandikku kehvem tema mullu veebruaris püstitatud Eesti siserekordist. Poolfinaalis lõpetas ta ajaga 8,22, millega teenis kokkuvõttes 22. koha.

Kas rahvusrekordist puudu jäänud kaks sajandiksekundit jäi kuidagi kripeldama? "Natuke mõtlesin küll sellele, aga see, mis tulema peab, tuleb omal ajal," ütles Suumann. "Jooks ei olnud ideaalne ja kui võrdlen seda eelmise aastaga, siis tunnen, et olen paremas vormis ja mul on just hea minna suvehooajale edasi."

Ta ütles, et suutis oma MM-debüüdil suurte pingetega toime tulla. "Eeljooks õnnestus hästi ja poolfinaalis oli närvisüsteem natuke tühi ja ei suutnud ennast siis kokku võtta," tõdes Suumann.

Suures pildis saab aga maailmameistrivõistluste debüüdiga rahule jääda. "See MM oli ülihästi korraldatud, kõik tipud olid kohal. Uskumatu atmosfäär, kõik korraldajad ja vabatahtlikud olid nii sõbralikud ja abivalmid, tõesti ei ole ühtegi halba sõna. Jäin väga rahule," ütles tõkkejooksja.

Suumann ütles, et see nädal tuleb treeningutel kergem, kuid järgmisest nädalast hakatakse juba valmistuma maikuu lõpus Bahamal toimuvateks teatejooksude MM-iks. "See nädal tuleb natuke kergem, treener meid vist näha ei taha. Järgmisest nädalast uue hooga, siis hakkamegi treenima," ütles Eesti rekordinaine.