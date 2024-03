Eesti rannavõrkpallur siirdub ookeani taha

Põnev ja mõneti ootamatu üleminek sai teoks, kui Kuivonen mängis Tais toimunud rannavolle noorte MM-il ja Texase Ülikooli treener Angie Akers temaga ühendust võttis, kirjutab Volley.ee.

"Ta rääkis esmalt Rivoga (treener Rivo Vesikuga - toim) ja Rivo rääkis mulle edasi. Alguses olin üsna kindel, et ei plaani sellist muutust teha. Aga siis ta kirjutas mulle Instagramis ja Rivo ütles ka, et mine ja kuula ära, mida ta räägib ja kas sellest midagi tuleb. Sain siis temaga kokku ning ta rääkis mulle, mida ja kuidas nad seal teevad. Texase ülikool Austinis on USA üks suuremaid avalik-õiguslikke ülikoole ja nad avasid seal hiljuti ka rannavolle osakonna. Nad panustavad ka rahaliselt palju ja seal on väga tugev programm," kirjeldab Kuivonen esimest jutuajamist treenerina kahel korral olümpiavõitjaks tulnud Akersiga.

Rannavollenaiskonna peatreeneriks palgati Stein Metzger, kes on mitmekordne USA üliõpilasliiga meister. Akers tegutseb abitreenerina. "Suhtlesin seejärel ka Metzgeriga ning kuidagi loomulikult tuli see otsus. Ma ei võtnud väga pikalt mõtlemisaega. Kuigi alguses mõtlesin, et niikuinii ei lähe, siis huvi oli tegelikult kohe. Siis rääkisin sellest ka Steniga (Kuivoneni endine treener Sten Esna - toim). Ka Sten arvas, et kui selline võimalus tekkis, siis tuleks sellest kinni haarata," jätkas Kuivonen.

Mis saab aga Kuivoneni ja senise paarilise Liisa-Lotta Jürgensoni omavahelisest koostööst? "See otsus mõjutab peale minu ka tugevalt Liisa-Lottat ja katsume leida parima variandi, mis antud olukorras võimalik, arvestades mõlema huve ja soove. Selliste minekute ja elumuutustega on kindlasti keeruline leida selline variant, mis kõigile sobib, aga ma toetan teda ja soovin aidata nii palju kui saan," ütles Kuivonen.

Texasega seob teda kolme aasta pikkune periood. "Saan osa õppeaineid Eesti ülikoolist sinna üle kanda, vastasel juhul kestaks õpingud neli aastat, aga nüüd saan kolmega hakkama. Hakkan seal õppima ilmselt geograafiat, mis on kõige lähem logistikale, mida ma Eestis õppisin," selgitas võrkpallur.