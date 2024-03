Mehhikos võidutsenud de Minaur ruttas elukaaslase triumfi vaatama

27-aastane Boulter alistas San Diego WTA 500 taseme turniiri finaalis 5:7, 6:2, 6:2 resultaadiga kuuendana asetatud Marta Kostjuki (WTA 32.). Boulteril kulus karjääri teise WTA-tiitli võitmiseks kaks tundi ja 13 minutit. Inglanna eelmine tiitlivõit tuli eelmisel suvel, kui ta triumfeeris kodumaal Nottinghami 250 taseme turniiril.

"Ma ei oska seletada, mis just juhtus," ütles Boulter pärast finaali. "See nädal on olnud väga eriline mitmel põhjusel. Kogu nädala mängisin uskumatut tennist. Täna oli vaimne võitlus iseendaga, sest olin matši eel närvis, kuid mul õnnestus vaimselt tugevaks jääda ja end rahulikuna hoida."

Boulteril jagus tänusõnu ka elukaaslasele Alex de Minaurile. "Ma tahan tänada oma elukaaslast, kes lõpetas eile südaöösel oma matši, seejärel sõitis hommikul kell 4.15 lennujaama ja hakkas kell 6 lendama, et täna siin olla. Kallis, ma hindan seda väga!".

Turniiri jooksul neli asetusega mängijat alistanud Boulter tõusis maailma edetabelis esmakordselt 30 parema sekka, asetsedes nüüd 27. tabelireal.

