Mistra tagas endale koha Balti liiga veerandfinaalis

Mistra alistas laupäeval võõrsil leedulaste VHC Šviesa põnevas lõpuvõitluses, kus kohtumise saatus otsustati alles viimase sekundi karistusviske järel, mille võõrustajate väravavaht Armis Priskus tõrjus.

Pühapäeval kohtus Mistra teise Leedu klubi Granitas-Karysega ning teenis 34:29 (16:12) võidu. Mängu alguses võttis Mistra ohjad enda kätte ning põhiliselt tugeva kaitse ning Armis Priskuse tõrjete abil väravas joosti kiirrünnakute toel end esimese perioodi keskpaigaks 7:4 eduseisu. Kuigi võõrustajad tegid omajagu tehnilisi eksimusi ning eksisid visetel, siis võeti Volodõmõr Stšerban nelja hilise värava toel garderoobi kaasa 16:12 edu.

Teise poolaja alguses suutis koduvõistkond Kaspar Leesi kiirrünnakute toel end 40. minutiks juba 23:16 ette rebida. Mängu lõpp oligi Mistrale juba vormistamise küsimus. Peatreener Jüri Lepp sai teha ohtralt vahetusi ning eestlased kindlustasid endale 34:29 võiduga põhiturniiri neljanda koha. Mistra resultatiivseim oli Kaspar Lees kuue tabamusega.

"Võrreldes eelmise klubiga on Mistra palju kogenum ning tugevam meeskond. Siiani on olnud väga huvitav õppida ja treenida uues keskkonnas. Mul võtab veel natukene aega, et uude keskkonda täielikult sulanduda ning olla osa masinavärgist, mitte individuaalne mutter," alustas mõned nädalad tagasi HC Tallinnast Mistrasse siirdunud Stšerban.

"Sel hooajal on meil Balti liigas võimalik kõiki võita. Loodan, et ka mu enda panus läheb mängult-mängule suuremaks ning saan võistkonnale rohkem kasuks olla. Nüüd ootab meid ees Dragunas, kes on suhteliselt noor meeskond ning loodetavasti suudame selle enda kasuks pöörata ja finaalturniirile edeneda," lisas Stšerban.

Kuna Viljandi HC suutis oma pühapäevase mängu Šviesa vastu 34:18 võita ja Dragunas alistas LSPA, siis on Põlva Servitil, kelle viimane mäng toimub järgmisel laupäeval, võimalus kinkida edu korral mulkidele otsepääs finaalturniirile. See tähendab, et 23. ja 30. märtsil toimuvates veerandfinaalides läheb Mistra vastamisi HC Dragunasega, keda on sel hooajal kahel korral alistatud.

Balti liiga finaalturniir peetakse põhiturniiri esimese kahe ning veerandfinaalide võitjate vahel 13. ja 14. aprillil.

Balti liiga tabeliseis (mängud, võidud, viigid, kaotused, punktid):

1. Põlva Serviti (13) 10-0-3 20 punkti

2. Viljandi HC (14) 9-1-4 19 p

3. ZRHK TENAX Dobele (13) 8-2-3 18 p

4. Mistra (14) 8-1-5 17 p

5. HC Dragunas (14) 7-1-6 15 p

6. Granitas-Karys (14) 5-2-7 12 p

7. VHC Šviesa (14) 4-1-9 9 p

8. ASK Zemessardze/LSPA (14) 0-0-14 0 p