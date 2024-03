Tartus võidutses ukrainlanna, Kallemaal eripärane kava

Eesti iluvõimlejatest näitas parimat vormi mullusest vigastusest taastunud Anette Vaher, kes teenis palli ja kurikate finaalis viienda koha ning oli rõnga- ja lindiharjutuses kuues.

Ka mitmevõistluses sai ta 33 naise konkurentsis kuuenda koha. "Päris rahul olen, lint ja pall läksid natukene halvasti, aga muidu läks kõik päris hästi," sõnas ta ERR-ile.

Neljast kavast kaks on Vaheril uued. 16-aastane iluvõimleja loodab pääseda tänavu EM-ile ja Miss Valentine võistlus oli üheks jõuprooviks, mida arvestakse EM-koondisse pääsul. Eelmisel aastal EM-il mitmevõistluses 23. koha saanud Ester Kreitsman taastub veel vigastusest.

"Tegelen iluvõimlemisega juba 12 aastat. Mind viisid sinna ema ja isa ning see meeldis mulle," lausus Vaher.

Kurikaharjutuse finaalis saavutas kolmanda koha 26-aastane Carmel Kallemaa, kes esindab Kanadat ja on uueks hooajaks teinud koos oma ema ja treeneri Janika Möldriga ülimalt põnevad võistluskavad. "Kui väga aus olla, siis minu eelmine hooaeg lõppes väga hilja ja osad kavad ei ole isegi kuu aega vanad," ütles Kallemaa.

"Nad on väga uued ja seetõttu oli natukene hirm ka sees. Mõtlesime ema ja treeneri Janikaga, et läheme natukene teist teed ja teeme midagi huvitavat, mida veel pole olnud. Mitte lihtsalt võtta muusika ja mingi trikoo ja teha, vaid ideed kokku panna ja see aasta me võtsime maailma probleemid kokku. Nii et üks kava räägib probleemist ja teine lahendus selle jaoks."

Mitmevõistluses oli just Tartus võimlejaks sirgunud Kallemaa seitsmes ning näitas publikule kõiki oma uusi ideid alustades efektsest rõngakavast.

Kui Carmeli ema ja treener Janika Mölder 1995. aastal korraldas esimest korda Miss Valentine turniiri, siis käisid võimlemisvaibal Tartus vaid kolme riigi sportlased. Nüüd võistluse 30. tähtpäeval võistles 1000 võimlejat 45 riigist.