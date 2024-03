Mihkels alustas Pariis - Nice'i velotuuri viienda kohaga

Avaetapi võitis hollandlane Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike; 3:36.28), jättes finišijoonel selja taha taanlase Mads Pederseni (Lidl – Trek), uusmeremaalase Laurence Pithie (Groupama – FDJ), kaasmaalase Nils Eekhoffi (Team dsm-firmenich PostNL) ja eestlase Mihkelsi.

"Algne plaan oli Gerbeni [Thijssen - toim.] peale sprintida, kuid kuna oli raske lõpuga etapp ja finiš oli samuti 600 m künka otsa, siis oli suhteliselt ruttu selge, et talle on seda natuke liiga palju, seega öeldi raadiosse, et keskenduksin ise sprindile," rääkis Mihkels võistluse järel.

"Olin ilusasti positsioonil, kuid viimased sada meetrit ei olnud enam piisavalt jalga, et päris top 3 eest sprintida. Siiski sellise tasemega sõidul olla esmakordselt top 5, olen väga rahul."

Etapil jagatud preemiasekundite tõttu hoiab Mihkels üldarvestuses kaheksandat positsiooni, kaotades Kooijle kümne sekundiga. Esmaspäeval on velotuuril kavas taas sprinterite etapp, millel pikkust 177,6 kilomeetrit.

Prantsusmaal sõidetud ühepäevasõidul GP de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini (UCI 1.2; 197,4 km) pälvis Rait Ärm (Van Rysel – Roubaix; +0.13) 19. koha.

Esikoha teenis eestlase tiimikaaslane Emmanuel Morin (4:28.38). Talle järgnesid belglane Steffen de Schuyteneer (Lotto Dstny Development Team) ja šveitslane Antoine Aebi (Elite Fontadions Cycling Team).