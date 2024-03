Ülipõnev lõpuheitlus tõi Norrale kodupubliku ees võidu, Eesti 15.

Eesti jaoks hakkas võistlus allamäge minema juba neljandal minutil, kui Regina Ermits pidi avatiiru järel minema kahele trahviringile, olles sealjuures ainsaks lisameetreid sõitnud naiseks. Teises tiirus kasutas Ermits kahte varupadrunit ja Eesti tõusis 19. kohale, Rene Zahkna kasutas oma kahe tiiru peale kolme varu ning Ermits pääses taas rajale 18. kohal, kaotades esikohal sõitnud Norrale 1.52,1.

Ermits eksis teises lamadestiirus kahel ja püstitiirus ühel lasul, Zahkna kasutas siis viimases vahetuses mõlemas tiirus üht varupadrunit ja Eesti (2+13) ületas finišijoone võitjatest täpselt kolm minutit hiljem 15. kohal.

Ülipõnevas finišiheitluses jõudis lõpusirgele esimesena Rootsi, aga Vetle Sjaastad Christiansen tegi ülivõimsa spurdi, edestas finišijoonel Sebastian Samuelssonit vaid 0,1 sekundiga ja teenis koos Juni Arnekleiviga etapivõidu. Norra (1+8) ja Rootsi (0+7) järel oli kolmas veel kuuenda lasketiiru järel liidrikohal olnud Soome (Otto Invenius, Suvi Minkkinen; +31,3).

Enne võistlust:

Sel hooajal on toimunud kolm paarissegateatesõitu ning kõigil kolmel on olnud erinev võitja: novembris Östersundis võidutsesid kodupubliku rõõmuks Sebastian Samuelsson ja Hanna Öberg, jaanuaris Anterselvas sakslased Vanessa Voigt ja Justus Strelow ning Nove Mesto maailmameistrivõistlustel saatis edu prantslasi Quentin Fillon Maillet'd ja Loue Jeanmonnot'd.

Ermits ja Zahkna olid Östersundis 14., Anterselvas said Susan Külm ja Zahkna kaheksanda koha ning sama paar oli MM-il 11. Holmenkollenis esindavad Eestit taas Ermits ja Zahkna stardinumbriga 12.