TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ermitsal ja Zahknal viimases paarissegateates?

Oslos Holmenkollenis toimuv laskesuusatamise MK-etapp lõppeb pühapäeval hooaja viimaste segateatesõitudega. Esmalt on kavas paarissegateatesõit, kus Eestit esindavad Regina Ermits ja Rene Zahkna. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13.30.

Sel hooajal on toimunud kolm paarissegateatesõitu ning kõigil kolmel on olnud erinev võitja: novembris Östersundis võidutsesid kodupubliku rõõmuks Sebastian Samuelsson ja Hanna Öberg, jaanuaris Anterselvas sakslased Vanessa Voigt ja Justus Strelow ning Nove Mesto maailmameistrivõistlustel saatis edu prantslasi Quentin Fillon Maillet'd ja Loue Jeanmonnot'd.

Ermits ja Zahkna olid Östersundis 14., Anterselvas said Susan Külm ja Zahkna kaheksanda koha ning sama paar oli MM-il 11. Holmenkollenis esindavad Eestit taas Ermits ja Zahkna stardinumbriga 12.