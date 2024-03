VAATA OTSE | Erm jätkab Glasgow's medalijahti, Suumann teeb MM-debüüdi

Pühapäeval lõppevad Šotimaal Glasgow's toimuvad sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused. Viimasel päeval selguvad medalivõitjad 12 alal, sealjuures meeste seitsmevõistluses, kus Johannes Erm edestab oma isikliku rekordi graafikut ning on samuti medaliheitluses. Hommikuses osas tuleb rajale ka tõkkesprinter Diana Suumann. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Johannes Erm kogus avapäeval seitsmevõistluses 3552 punkti, millega edestab oma isikliku rekordi graafikut 179 punktiga ja on praegu kolmandal kohal. Liidriks on 3637 punkti kogunud Bahama mitmevõistleja Ken Mullings, Simon Ehammeril on teisena 3558 silma. Esikolmikule järgnevad norralased Sander Skotheim (3547) ja Markus Rooth (3441).

Reitingupunktide alusel esmakordselt maailmameistrivõistlustele pääsenud tõkkesprinter Diana Suumann tuleb hommikuses osas rajale viimases, kuuendas eeljooksus. Poolfinaali pääsevad iga eeljooksu kolm parimat, lisaks kuus parimat naist aegade põhjal. Kaks nädalat tagasi jooksis Suumann talvistel Eesti meistrivõistlustel välja aja 8,16, aasta tagasi joostud Eesti rekordile kaotas ta üheksa sajandikuga.

Naiste tõkkesprindi suurfavoriidiks on veebruaris maailmarekordi 7,67 jooksnud Devynne Charlton, viis päeva hiljem tulemust korranud ameeriklanna Tia Jones pidi sise-MM-i vigastuse tõttu vahele jätma. Õhtu suurima staarina astub võistlustulle teivashüppe maailmarekordimees Armand Duplantis.

Seitsmevõistluse seis avapäeva järel:

1. Ken Mullings 3637 punkti (6,83 - 7.69 - 14.49 - 2.16)

2. Simon Ehammer 3558 (6,73 - 8.03 - 14.39 - 1.95)

3. Johannes Erm 3552 (6,90 - 7.71 - 15.72 - 2.01)

4. Sander Skotheim 3547 (7,06 - 7.75 - 14.58 - 2.13)

5. Markus Rooth 3441 (7,08 - 7.68 - 15.52 - 1.98)

Johannes Ermi seitsmevõistluse isikliku rekordi graafik (Fayetteville, 2020): 6,99 (886) - 7.59 (1843) - 14.56 (2606) - 1.96 (3373) - 8,03 (4347) - 4.80 (5196) - 2.36,02 (6114)

* * *

Hommikune ajakava:

12.05 seitsmevõistluse 60 m tõkkejooks

12.18 naiste kolmikhüppe finaal

12.25 naiste 60 m tõkkejooksu eeljooksud

13.10 meeste 4x400 m eeljooksud

13.15 seitsmevõistluse teivashüpe

13.38 naiste 4x400 m eeljooksud

13.55 meeste kõrgushüppe finaal

Kell 21 algava õhtuse osa ajakava:

21.00 meeste teivashüppe finaal

21.15 naiste kaugushüppe finaal

21.40 naiste 60 m tõkkejooksu poolfinaalid

22.15 meeste 4x400 m jooksu finaal

22.30 naiste 4x400 m jooksu finaal

22.45 seitsmevõistluse 1000 m jooks

23.00 naiste 60 m tõkkejooksu finaal

23.10 meeste 800 m jooksu finaal

23.20 naiste 800 m jooksu finaal

23.30 meeste 1500 m jooksu finaal

23.45 naiste 1500 m jooksu finaal