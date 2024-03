Drell ja Bulls panid G-liiga esindusmeeskonna paika

Koduplatsil mänginud Bulls võitis avaveerandi nelja punktiga ning oli poolajal viie silmaga peal, kuid kolmandat veerandit alustati 13:5 spurdiga. Kahekohalist eduseisu Bulls enam käest ei lasknud ja otsustava veerandi lõpuks jäi tabloole kodumeeskonna kindel 117:87 (26:22, 26:25, 33:24, 32:16) võit.

Drell veetis võidumängus platsil 24 minutit, mille jooksul viskas 11 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 1/4), haaras kaheksa lauapalli ja jagas viis resultatiivset söötu. Lisaks tegi eestlane kaks vaheltlõiget ja pani ühe kulbi.

Bullsi parim oli keskmängija Adama Sanogo, kes tegi 22 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli. Veel viis Bullsi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani.

Invite'i parim oli USA-s sündinud leedulane Matas Buzelis, kes lõpetas 24 punkti ja 13 lauapalliga. Varasemalt ka Saksamaal, Kreekas ning Iisraelis mänginud Gabe York lisas omalt poolt 20 silma.

G League Invite on NBA arenguliiga esindusmeeskond, mis loodi 2020. aastal, et pakkuda ülikoolikorvpallist loobunud noormängijatele mänguminuteid. Varasemalt on meeskonnas mänginud näiteks Houston Rocketsi täht Jalen Green, Golden State Warriorsi tõusev täht Jonathan Kuminga ning tänavu draft'is kolmandana valitud Scoot Henderson.