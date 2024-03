VAATA OTSE | Võro jookseb MM-i poolfinaalis, heas hoos Erm lõpetab avapäeva

Õilme Võro tegi laupäeval eeljooksudes ajalugu, kui nihutas endale kuuluvat 60 meetri jooksu rahvusrekordit nelja sajandiku võrra. Aeg 7,24 oli piisav, et eestlanna aegade põhjal viimasena kell 21.45 algavasse poolfinaali viia.

Johannes Erm alustas seitsmevõistlust suurepäraselt, kui püstitas kehvast stardist hoolimata 60 meetri jooksus ajaga 6,90 oma isikliku rekordi. Kiireim oli 6,73 jooksnud Simon Ehammer, kes läks 980 punktiga võistlust juhtima. Erm kogus 918 punkti ning jätkas viiendal kohal.

Erm jätkas kaugushüppes hästi, kui tõukas end seitsme meetri ja 71 sentimeetri kaugusele. Isiklikust rekordist (7.98) jäi ta kaugele, kuid seitsmevõistluse rekordigraafikut edestas ta 12 sentimeetriga. Erm teenis 987 punkti ja tõusis 1905 punktiga neljandaks.

Eestlase hea võistlus jätkus ka kuulitõukes, kus ta püstitas tulemusega 15.72 samuti isikliku tippmargi. Võimas tõuge andis talle veel 834 punkti, seitsmevõistluse isikliku rekordi graafikut edestab ta pärast kolme ala enam kui 100 punktiga.

Liidrina jätkab Ehammer, kes on kogunud 2800 punkti, Erm on 2739 punktiga teine.

Johannes Ermi seitsmevõistluse isikliku rekordi graafik (Fayetteville, 2020): 6,99 (886) - 7.59 (1843) - 14.56 (2606) - 1.96 (3373) - 8,03 (4347) - 4.80 (5196) - 2.36,02 (6114)

Meeste kaugushüppes kaitses kreeklane Miltiadis Tentoglou oma MM-tiitlit, kui maandus avakatsel kaheksa meetri ja 22 sentimeetri kaugusele. Samaväärse hüppega sai hakkama ka 19-aastane Itaalia talent Mattia Furlani ning võistlus nende kahe vahel oli väga pingeline. Kõrgesse mängu sekkus veel jamaicalane Carey McLeod, kes hüppas viiendal katsel 8.21.

Kaugushüppajad pidasid maha pingelise heitluse, kuid MM-tiitel läks Tentogloule, kelle teised hüpped olid noore itaallase omadest paremad. Furlani jäi teiseks, sentimeetri vähem hüpanud McLeod kolmandaks.

* * *

Enne hommikust osa:

Laupäevane võistluspäev algab kell 12 meeste kaugushüppe finaaliga, kus asub tiitlit kaitsma kreeklane Miltiadis Tentoglou. Hommikuses osas enam maailmameistreid ei selgitata, kuid õhtul selguvad maailmameistrid lausa kaheksa alal.

Kell 13.07 asub võistlustulle Johannes Erm, kes stardib seitsmevõistluse teises 60 meetri jooksus. Hommikuses osas hüppavad mitmevõistlejad veel kaugust (14.15) ja tõukavad kuuli (15.35).

Erm ütles veebruari lõpus ERR-ile, et tema seitsmevõistluse rekord on juba liiga kaua püsinud. "On õige aeg rekord purustada," sõnas 2020. aasta alguses USA-s 6114 punkti kogunud Erm. "Ma ei mõtle võistluse ajal punktisumma peale. Alles 1000 m jooksu eel hakkavad mõtted selle peale liikuma. Kui on võimalus, siis karistan teised võistlejad ära."

Laupäeval asub starti ka äsja Eesti rekordi oma nimele võtnud Õilme Võro, kes on naiste 60 m eeljooksudes viimases ehk seitsmendas jooksus (kell 14.02). Sprinter ütles pärast oma rekordjooksu ERR-ile, et on võimeline seda veelgi parandama.

Õhtuse osa ajakava:

21.05 naiste teivashüppe finaal

21.10 meeste 60 m tõkkejooksu poolfinaalid

21.30 seitsmevõistluse kõrgushüpe (Erm)

21.40 meeste kolmikhüppe finaal

21.45 naiste 60 m poolfinaalid (Võro)

22.15 naiste 3000 m finaal

22.40 meeste 3000 m finaal

23.00 naiste 400 m finaal

23.10 meeste 400 m finaal

23.30 meeste 60 m tõkkejooksu finaal

23.45 naiste 60 m finaal