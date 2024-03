EOK haridusstipendiumi pälvisid 21 tippsportlast

EOK büroojuhi Jaanika Eilati sõnul on stipendium sportlastele hea abivahend. "Haridusstipendium soodustab sportlastel sportlaskarjääri ajal või pärast karjääri lõpetamist omandada kõrg- või kutseharidust. Palju on korduvtaotlejaid, mis näitab, et meie sportlased on järjepidevad ja soovivad oma õpingud lõpuni viia," ütles Eilat.

Sportlastele on stipendium lisaväärtus. Jetispordi maailmameister Jasmiin Üpraus, kes omandab bakalaureusekraadi ettevõtluskõrgkoolist Mainor, hindab stipendiumi kõrgelt.

"Mulle on alati meeldinud idee haridus- ja sporditeekonna sidumisest, kus üks toetab teist. Tänu kõrgharidusele oskan ma oma sportlaskarjääri teadlikumalt suunata ning sport on loonud võimalusi oma elu ka teistes valdkondades kindlustada. Vastav stipendium on justkui kirss tordil, mis teeb meele heaks ning aitab mul saada parimaks igal (eri)alal," ütles Üpraus.

Mainori üliõpilasesinduse liikmena püüab ta ka oma kaasüliõpilaste aktiivsustaset tõsta. "Mul on hea meel, et läbi spordi saan ma innustada ka teisi tudengeid liikuma ning rohkem aktiivsed olema. Näiteks võitsin üliõpilaste talimängudel meie kõrgkooli esimese medali ja seda hoopis mudamaadluses," sõnas Üpraus.

Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 19 776 euroga.

Toetatavad sportlased on 14 spordialalt:

Adelina Beljajeva (iluvõimlemine)

Andreas Välis (maadlus)

Anete Liis Adul (golf)

Armin Evert Lelle (ujumine)

Carmely Reiska (iluvõimlemine)

Hans Uku Leitham (maadlus)

Jasmiin Üpraus (veemoto)

Johanna Talihärm (laskesuusatamine)

Katrin Smirnova (laskmine)

Kätlin Piirimäe (kergejõustik)

Lilian Turban (kergejõustik)

Mari-Liis Juul (parajalgrattasport)

Mariel Merlii Pulles (murdmaasuusatamine)

Marko Kilp (murdmaasuusatamine)

Markus Varjun (golf)

Mattias Varjun (golf)

Mihkel Mets (karate)

Olavi Allase (kergejõustik)

Siim Leedmaa (kardisport)

Tormis Laine (mäesuusatamine)

Tuudor Palm (laskesuusatamine)

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides.

Eesti kõrgkoolidest on esindatud Tallinna Ülikool, Taltech, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Estonian Business School, Mainor; väljaspool Eestit Essex Business School, Fairleigh Dickinson University, Freie Universität Berlin, Management Center Innsbruck, Middle Tennessee State University, University of Alaska Fairbanks, University of Konstanz, University of Hawaii at Manoa, Virginia Commonwealth University.

Kaks korda aastas välja antavat EOK haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.

Haridusstipendiumi saajad valib välja komisjon, kuhu kuuluvad EOK ja Kultuuriministeeriumi esindajad, sealjuures osaleb stipendiumite määramises ka EOK sportlaskomisjoni esindaja. Haridusstipendiumeid antakse välja aastast 2003 ning need on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist.