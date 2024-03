TÄNA OTSE | Uduses Oslos on tavadistantsil rajal neli Eesti meest

Meeste tavadistants pidi reedel algama kell 16.30, aga Norra pealinnas valitsevad keerulised ilmastikutingimused. Nii lükati naiste tavadistants neljapäevalt reedele ning seejärel veel pool tundi edasi, mille tõttu nihkus ka meeste stardiaeg veerand tunni võrra.

Eestlasi on reedel 20 km distantsil rajal neli: Rene Zahkna stardinumbriks on 28, Kristo Siimeril 58, Raido Ränkelil 76 ja Robert Heldnal 84. Kokku läheb rajale 96 meest.

Meeste MK-sarja on sel hooajal domineerinud norralased. Selle aastanumbri sees on nad individuaaldistantsidel võiduta jäänud vaid korra, kui aasta viiendal päeval sai Oberhofi sprindis esikoha Benedikt Doll, MK-etapivõidu on sel hooajal saanud kuus erinevat Norra meest, kes on kõik ka reedel stardis.