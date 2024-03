NBA staaruustulnukate vastasseisus jäi peale Wembanyama

Spurs lõpetas 132:118 võiduga viiemänguliseks veninud kaotusteseeria ning on oma 60 mängust võitnud nüüd 12. Ühtlasi lõppes Thunderi (41-18) kuuemänguline võiduseeria.

Kogu viimase veerandaja väljakul olnud Wembanyama arvele jäi 28 punkti ja 12 lauapalli, lisaks panustas prantslane seitsme resultatiivse söödu ja viie blokiga. Temast sai esimene mängija NBA ajaloos, kes on ühes mängus kogunud vähemalt kümme lauapalli, viis korvisöötu, viis blokki ja viis tabavat kaugviset.

Shai Gilgeous-Alexander viskas Oklahoma City kasuks 31 punkti, Jalen Williams lisas 23 ja Chet Holmgren samuti 23 punkti.

"See on järjekordne meeldetuletus sellest, milline on NBA: ükski meeskond pole siin niisama, ükski mängija pole siin niisama," rääkis Thunderi staaruustulnuk Holmgren. "Iga võistkond võib liigas kõiki võita. Nad tulid mängule enesekindlalt ja me peame edaspidi paremad olema."

Wembanyama on oma debüüthooajal NBA-s seni keskmiselt mängu kohta kogunud 20,6 punkti, 10,2 lauapalli ja 3,3 viskeblokeeringut. Holmgreni samad näidajad on 17,1, 7,8 ja 2,7.

Stephen Curry tabas kaheksa kaugviset ja aitas Golden State Warriorsil (31-27) 110:99 alistada New York Knicksi (35-25), Denver Nuggets (41-19) teenis viienda järjestikuse võidu, kui oli 103:97 üle Miami Heatist (33-26). Michael Porter Jr. viskas 30 punkti ja võttis 11 lauapalli, Nikola Jokicit jäi kolmikduublist lahutama kolm resultatiivset söötu.

Anthony Davis viskas 40 punkti ja võttis 15 lauapalli, LeBron James lisas 31 punkti ja üheksa resultatiivset söötu ning Los Angeles Lakers (33-28) alistas 13. järjestikuse kaotuse saanud Washington Wizardsi (9-50) 134:131.