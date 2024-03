TÄNA OTSE | Premium liiga tiitlikaitsja kohtub avamängus uustulnukaga

Viimase viie aasta jooksul neli korda meistriks tulnud Flora alustab uut hooaega uues kuues. Pärast tiitlivõitu lahkus meeskonnast üheksa mängijat, teiste seas tähtsad lülid Henrik Ojamaa, Martin Miller, Ken Kallaste ja Michael Lilander; lisaks kuus aastat võistkonda juhendanud Jürgen Henn, kelle asemel istub peatreeneritoolil nüüd seni spordidirektori ametis olnud Norbert Hurt.

"Palju uudsust, nooruslikkust, oleme teinud suuri muutusi. Meil on huvitavad ja perspektiivikad noored. Ma usun, et nii mõnigi neist tõuseb esile," lausus Hurt pärast võidetud superkarikamängu intervjuus ERR-ile. "Meil nii rasket ettevalmistusperioodi pole varem olnud. Mänge oli natukene palju ja väga palju oli samal ajal muutusi. Palju noori, kes pidid sellega kohanema."

Avamängus kohtub tiitlikaitsja kõrgliiga debütandi Nõmme Unitediga. Soomlasest peatreeneri Jani Sarajärvi sõnul ollakse hooajaks täiesti valmis. "Kogu klubis valitseb mõnus elevus. Oleme ju liigas uustulnukad ja natuke on ootusärevust - kuidas siis ikkagi on kõrgliigas mängida? Eks homme [reedel] saame näha. Aga ma tahaksin rõhutada, et me ei ole siin ainult selleks, et vaadata ja osaleda. Me tahame ka päriselt võistelda," rääkis Unitedi juhendaja neljapäevasel pressikonverentsil.

Laupäeval mängivad oma hooaja avamängu FC Kuressaare - Nõmme Kalju ning FCI Levadia - Narva Trans.