TÄNA OTSE | Kas Eesti neidudel õnnestub kodusel MM-il sõita esikümnesse?

Neidude teatekolmikuid tuleb reedel lumele 24, Eesti nende seas 14. stardinumbriga. Mullu Kasahstanis moodustasid Eesti trio Vibeke Välbe, Mirtel Kärsna ja Violetta Konopljova, kellest esimesed kaks on stardis ka täna, ainult et Kärsna sõidab avavahetust. Ankrunaiseks on Rosibel Marii Kaldvee.

Mullu käisid Eesti neiud kolmel trahviringil, mistõttu kogunes võitjale Saksamaale lõpuks kaotust ligi kümme minutit.

Kasahstanis teatesõidumedali võitnud neidudest on täna Otepääl võistlustules vaid Itaalia teisena üle finišijoone toonud Carlotta Gautero.