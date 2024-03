Mistra lõpetab Balti liiga põhiturniiri: nii põnevat seisu ei mäletagi

Möödunud nädalavahetusel Balti liiga turneelt ühe võidu ja ühe kaotusega naasnud Mistra seisab endiselt tabelis viiendal astmel, kuid kuna seis on väga tihe, siis kindlana tunda ei saa end keegi. Põhiturniiri esimesed kaks pääsevad otse 23. märtsil toimuvale finaalturniirile. Järgmised neli mängivad omavahel eurokarika süsteemis veerandfinaale, kus võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes.

"Olime eelmine nädalavahetus Balti turneel veidi õhukese koosseisuga ning oli tunda, et kaks mängu ja pikad bussisõidud andsid meestel teise kohtumise viimasel poolajal jalgades tunda. Noorematel ei olnud piisavalt kindlust ning kogenumad pallurid olid liiga suure koormuse all. Lisaks muutsid vastased kaitsesüsteemi ja sinna need punktid jäid," alustas Mistra peatreener Jüri Lepp eelmise nädalavahetuse kokkuvõttega.

Kõigil Eesti klubidel on veel mängida kaks kohtumist ning kõiki stsenaariume siin välja kirjutada, kuidas lõppasetus olla võiks, oleks võimatu ülesanne. Mistra läheb esmalt laupäeval vastamisi Sviesaga, kellele esimeses voorus vastaste koduväljakul kolme väravaga alla jäädi. Pühapäeval kohtutakse Granitasega, kellega eelnevas omavahelises matšis viigistati.

"Õnneks saame seekord Balti liiga põhiturnirii kodus lõpetada. Peame korraliku esituse tegema, et punktid kindlasti omale võtta. Eks siis hiljem vaatame, millisele positsioonile see meid viib. Nii põnevat seisu Eesti-Läti-Leedu liigas ei mäletagi, et enne viimaseid mänge on seitsmel tiimil võimalus finaalturniirile saada, veerandfinaali pääseda või lausa oma hooaeg kokku tõmmata," lõpetas Lepp.