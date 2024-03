Kalju tõi kaitseliini täienduse Itaalia esiliigast

19-aastase keskkaitsja senine CV on tagasihoidlik, kusjuures Modena FC ridades ta Serie B-s väljakule pole jõudnud, pingile see-eest korduvalt. Eestisse esialgu pooleks aastaks tulnud keskkaitsja hakkab kandma särki numbriga 46, vahendab Soccernet.ee.

"Usun, et see on minu edaspidise karjääri jaoks õige otsus. Kui mulle tehti ettepanek Kaljuga liitumiseks, siis ei pidanud kaua mõtlema, sest meeskond tahab võita karikat, pääseda UEFA sarja ja mängida Premium liigas kõrgetele kohtadele," vahendab Kalju Vukušici sõnu.

Kalju peatreener Nikita Andrejev kinnitas, et meeskonna komplekteeritus annab põhjust rahuloluks. "Võime uuele hooajale vastu minna rahuliku südamega, sest meeskonnas on meil nüüd nii kogemust, noorust, kiirust, konkurentsi kui ka piisavalt sügavust," sõnas ta.