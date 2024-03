VAATA OTSE | Sisekergejõustiku MM algab viievõistluse ja jooksualadega

Šotimaal Glasgow's algavad reedel sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused, kus avapäeval on põhirõhk jooksualadel ning naiste viievõistlusel. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne hommikusest osast algab kell 12, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Ühtki eestlast reedel ei võistle: Johannes Erm ja teised seitsmevõistlejad alustavad laupäeval, siis tuleb 60 meetri jooksus rajale ka Õilme Võro. Diana Suumann osaleb 60 meetri tõkkejooksus pühapäeval.

Küll selguvad Glasgow's reedel sisemaailmameistrid meeste 60 meetri jooksus ja kuulitõukes ning naiste viievõistluses, kuulitõukes ja kõrgushüppes.

Hommikuse osa ajakava:

12.05 viievõistluse 60 m tõkkejooks

12.20 naiste 400 m eeljooksud

12.52 meeste 400 m eeljooksud

12.55 viievõistluse kõrgushüpe

13.06 naiste kuulitõuke finaal

13.30 naiste 800 m eeljooksud

14.16 meeste 800 m eeljooksud

14.58 meeste 60 m eeljooksud

15.15 viievõistluse kuulitõuge

Kell 21.05 algava õhtuse osa ajakava:

21.05 naiste 1500 m eeljooksud

21.15 viievõistluse kaugushüpe

21.41 naiste kõrgushüppe finaal

21.45 meeste 60 m poolfinaalid

22.10 meeste 1500 m eeljooksud

22.20 meeste kuulitõuke finaal

22.50 naiste 400 m poolfinaalid

23.10 meeste 400 m poolfinaalid

23.30 viievõistluse 800 m

23.45 meeste 60 m finaal

Naiste kõrgushüppes hakkab tiitlit kaitsma Tallinnas treeniv ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh, kes on tänavu ületanud 2.04. Teise finaalis oleva naisena on kahe meetri kõrgusel olevast latist üle saanud australlanna Nicola Olyslagers (2.03), samuti on võistlustules sel sisehooajal isikliku rekordi 1.97 peale viinud Serbia tulevikutäht, tunamullune EM-hõbe Angelina Topic.

Viievõistluses suurimaid nimesid kohal pole, maailma edetabelit juhib jaanuari lõpus Prantsusmaal kogutud 4728 punktiga hispaanlanna Maria Vicente. Lisaks temale on näiteks kohal Noor Vidts, Chari Hawkins, Bianca Salming ja Saga Vanninen.