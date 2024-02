Paul Aron sai ajasõidus 13. koha

Vormel-2 sarjas esimest täispikka hooaega alustava Aroni parimaks ringiajaks mõõdeti 1.42,340. Eestlase tiimikaaslane Amaury Cordeel sai kirja paremuselt 20. ringiaja (1.42,945).

Laupäevases põhisõidus stardib esimeselt kohalt India piloot Kush Maini (Invicta), kes sõitis kiireimal ringil välja aja 1.41,696. Tema kõrvalt saab lähte tiimikaaslane Gabriel Bortoleto (+0,219) ning teisest reast stardivad prantslane Isack Hadjar (Campos Racing; +0,242) ja Barbadosi sõitja Zane Maloney (Rodin; +0,286).

Reedel on kavas sprindisõit, mis algab Eesti aja järgi kell 16.15. Laupäevasele põhisõidule antakse start kell 12.30.

