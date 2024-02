Andres Toobal: tahame endale finaalturniiril häid mälestusi luua

Veerandfinaali avamängus RTU/Robežsardze/Jurmala vastu 3:0 võidu saanud Selver/TalTech võitis korduskohtumise 3:2. Möödunud hooajal kaotas Tallinna klubi veerandfinaalis kuldse geimiga Pärnule, Jekabpils jäi veerandfinaalis alla RTU-le. Seekord lülitas Jekabpils konkurentsist Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal läheb põhiturniiri kindla valitsejana otsustavatele mängudele vastu piisava enesekindlusega, ent mitte üleolevalt. "Kindlasti tahame me finaalturniiril endale häid mälestusi luua. Mängud toimuvad meie kodus, samal ajal naiste turniiriga ja usun, et see saab olema üks äge üritus," alustas Toobal.

"Meeskonna jaoks on muidugi esmatähtis tulemus, ent nähes ülikooli, klubi ja meie inimeste panust siia, siis usun, et lisaks saavad kohale tulnud fännid veeta toreda perepäeva, kus igaühele midagi huvitavat. Et võrkpallikogukond saaks kokku ja naudiks. Me ise väga tahtsime seda turniiri koju ja eks see natuke paneb ka pingeid peale, aga teeme kõik, et võita. Olen meeste peale kindel, et suudame head mängu näidata, iseasi, kas sellest piisab," sõnas peatreener.

Toobal teab, et finaalturniir ei saa olema lihtne teekond. "Vaja on võitlust, ka natuke õnne. Kõik neli meeskonda tahavad seda tiitlit pea kohale tõsta ja edu saavutamiseks pead lihtsalt kõigist parem olema."

"Jekabpils on kindlasti põhiturniiri teises pooles enim juurde pannud meeskond. Ootamatult saadud Läti karikavõit andis neile suure positiivse laengu ja sealt edasi on nad väga hästi mänginud. Aga neilgi on omad raskused, mida proovime ära kasutada. Peame serviga suruma, aga eks nemad proovivad ka meid suruda. Loodan, et saame vastuvõtul hakkama ning kodusaali seinad ja lagi on samuti meie poolel," lisas juhendaja.

Teises poolfinaalis kohtuvad kell 20.00 Tartu Bigbank ja Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme.

Cronimet liiga ja Optibet naiste Balti liiga finaalturniirid toimuvad ühiselt Tallinnas TalTechi spordihoones 1. ja 2. märtsil.

Ajakava:

Reede, 1. märts

12:00 naiste poolfinaal Rae Spordikool/VIASTON – TÜ/Bigbank

14:30 naiste poolfinaal TalTech – RSU/MSG

17:00 meeste poolfinaal Selver/TalTech – Jekabpilsi Luši

20:00 meeste poolfinaal Tartu Bigbank – Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme

Laupäev, 2. märts

12:00 naiste pronksikohtumine

14:30 meeste pronksikohtumine

17:00 naiste finaal

20:00 meeste finaal