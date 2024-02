NHL: Rangers jõudis sel hooajal esimesena 40 võiduni

Jäähokiliigas NHL sai esimese meeskonnana sel hooajal 40 võitu täis New York Rangers, viimati alistati kodujääl 4:1 Columbus Blue Jackets.

Seejuures oli Blue Jackets just pühapäeval Rangersi 4:2 alistanud, lõpetades sellega nende kümnemängulise võiduseeria. Nüüd on Rangers viimasest 12 mängust võitnud 11, kogu hooaja senisest 60 kohtumisest on saadud 40 võitu.

Rangersi ridades viskas kaks väravat Artemi Panarin, korra skoorisid ka Adam Fox ja Chris Kreider. Igor Šesterkin tõrjus 30 pealeviset. Panarin on sel hooajal visanud juba 34 väravat.

Columbuse ainsa värava viskas viimasel perioodil Cole Sillinger, Elvis Merzlikins sai kirja 26 tõrjet.

Tulemused:

New York – Columbus 4:1

Edmonton – St. Louis 3:2 la.