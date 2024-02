Selgusid Eesti Spordi Kuulsuste Halli uued liikmed

2023. aasta lõpus oli kõigil huvilistel võimalik spordimuuseumi kodulehel esitada uute liikmete kandidaate, kelle seast lõpliku valiku tegi komisjon. Komisjoni kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad.

"Eesti Spordi Kuulsuste Halli uute liikmete väljakuulutamine on alati põnev sündmus, mille kaudu saame tõsta esile meie spordi suurkujusid läbi erinevate ajastute," sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Kõik kuulsuste halli liikmed saavad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi püsinäituse väärikaimasse saali personaalse eriväljapaneku – seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, autahvli, eluloo arvutikonsoolil ning võimalusel esemelise väljapaneku.

Kuulsuste halli uued liikmed sportlaste kategoorias:

Gerd Kanter, olümpiavõitja, maailmameister, kolm korda valitud aasta meessportlaseks Eestis

Tõnu ja Toomas Tõniste, kahekordsed olümpiamedalistid, Euroopa meistrid ja paljukordsed Eesti meistrid purjetamises klassis 470, kolmel korral Eesti aasta parimaks valitud võistkond

August Neo, kahekordne olümpiamedalist ja viiekordne Euroopa meistrivõistluste medalist. Ta oli seitsmekordne Eesti meister vabamaadluses, viiekordne Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses ja 28-kordne Eesti koondislane

Spordi mõjutajate kategoorias lisandus:

Edgar Naarits, läbi aegade Eesti kõige tulemuslikum korvpallitreener ja spordipedagoog, Eesti meeskonna treenerina NSV Liidu meistrivõistluste kuld, hõbe ja pronks (1949-1959), Eesti naiskonna treenerina NSV Liidu meistrivõistluste hõbe neljal hooajal järjest (1957-1961), NSV Liidu teeneline treener

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas 2–4 Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat.