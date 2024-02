18-aastased aitasid Liverpooli võidule

Liverpool asus 44. minutil juhtima 18-aastase Lewis Koumase väravast. 63. minutil tuli Koumase asemel mängu samuti 18-aastane Jayden Danns, kes saatis juba kümme minutit hiljem palli vastaste väravasse ja vormistas seejärel 88. minutil lõppseisu. Mõlemale noormehele olid need esimesed väravad Liverpooli eest.

"See on mu elu parim päev," õhkas Danns. "Olen väikesest peale olnud Liverpooli fänn ja see on unistuse täitumine, et suutsin nende eest värava lüüa."

Veerandfinaalis läheb Liverpool vastamisi Manchester Unitediga, kes sai 89. minuti Casemiro väravast jagu Notthingham Forestist.

Chelsea alistas kodus 3:2 Leeds Unitedi, võiduvärava lõi 90. minutil Conor Gallagher. Veerandfinaalis on Chelsea vastaseks Leicester City.

Neljapäevaõhtustes mängudes oli võidukas ka Wolverhampton Wanderers, alistades 1:0 Brighton&Hove Albioni. Nende vastane veerandfinaalis on Coventry City.

Veerandfinaalid peetakse 16. märtsil.

Tulemused:

Chelsea – Leeds United 3:2 (2:1)

Nottingham Forest – Manchster United 0:1 (0:0)

Wolverhampton – Brighton 1:0 (1:0)

Liverpool – Southampton 3:0 (1:0)