Kogenud Eesti koondislane liitus esiliiga klubiga

"Kahjuks ei leidnud me Tammekaga ühist keelt ning mu vigastatud põlve praeguse olukorra ja edasise karjääri mõttes oli vaja leida uus koduklubi. Esmamulje Welco esindajatega kohtumisest oli hea, soe ja vastutulelik. Lisaks lähevad Welco visioon, maailmavaated ja suhtumine väga palju kokku minu põhiväärtustega, nii et siiatulek oli üsna lihtne otsus," ütles 36-aastane äärekaitsja Welco ühismeedia postituses.

Eelmisel hooajal Tartu Tammeka särki ja kaptenipaela kandnud Teniste taastub praegu põlvevigastusest, ent loodab väljakule naasta suvel. "Taastusperiood on läinud väga hästi. Kui hakkavad peale pallitrennid, siis muidugi kunagi ette ei tea, milliseid tagasilööke võib tulla, aga kui kõik läheb ootuspäraselt, on suvel oodata comeback'i palliplatsile," märkis ta.

Welco tegevjuht Edgar Leht oli ülikogenud tartlase lisandumise üle rõõmus ja andis mõista, et Welco on igatpidi valmis Teniste tervenemisele ja karjäärile kaasa aitama. "Meie esimeseks eesmärgiks saab olema Taijo vigastusjärgselt taas tagasi mänguvormi ja palliplatsile aidata. Kui näeme teda millalgi Welco särgis Holm jalgpallipargis väljakul, on see suurepärane.

Tean, et mängijana ei ole ta päris kindlasti oma lõppsõna veel öelnud ning kui tal õnnestub millalgi mängida ka oma 100. mäng koondises, siis oleks see kirsiks tordil," rääkis Leht.

Welco alustab uut liigahooaega 2. märtsil, kui esiliiga avamängus minnakse võõrsil vastamisi FC Elvaga.