Golden Knights jõudis võidumängus märgilise tähiseni

Võõral jääl mängiv Vegas asus pärast väravateta avaperioodi juhtima teise perioodi kümnendal minutil, kui Ivan Barbašev väravani jõudis. Kolm minutit hiljem kahekordistas Mason Morelli edu ning tiitlikaitsja seda enam käest ei lasknud.

Teise perioodi lõpuks oli tablool seis 3:1 ning otsustava perioodi 11. minutil asus Golden Knights 4:1 juhtima. Maple Leafs viskas siis ühe vastu, kuid lubas mängu viimase pooleteise minutiga oma väravasse veel kaks litrit, kaotades lõpuks 2:6 (0:0, 1:3, 1:3).

Muuseas oli tegemist Vegase meeskonna ajaloo 300. võiduga. 2017. aastal asutatud Golden Knights tegi seda 514 mänguga, mis on NHL-i ajaloo kiireim tempo. Varasemalt oli rekord Edmonton Oilersi käes, kes jõudis 300 võiduni 542 mänguga.

Vegas jätkab läänekonverentsis viiendal kohal ning on 59 mänguga kogunud 73 punkti. Konverentsiliider on Vancouver Canucks (61 mängu; 83 punkti), kes pidi aga lisaajal Pittsburgh Penguinsi 4:3 paremust tunnistama.

Teisel kohal asetseb Winnipeg Jets (57; 79), neile järgnevad Dallas Stars (61; 79) ning Colorado Avalanches (60; 77). Vegase järel mahuvad play-off kohtadele veel Edmonton Oilers (56; 70), Los Angeles Kings (58; 68) ning Nashville Predators (60; 68).

Idakonverentsis on tabelitipus 59 mänguga 82 punkti kogunud Florida Panthers, kes jätkas ööl vastu kolmapäeva võidukalt, kui alistas kodus Buffalo Sabresi 3:2.

Teisel kohal on ühe enama mänguga sama palju punkte kogunud Boston Bruins, kellele järgnevad New York Rangers (59; 81) ning Carolina Hurricanes (59; 76). Toronto järel on idas Detroit Red Wings (59; 72), Philadelphia Flyers (60; 69) ning viimasel play-off'i kohal on Tampa Bay Lightning (61; 69).

Teised tulemused:

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 6:2

Montreal Canadiens - Arizona Coyotes 4:2

Detroit Red Wings - Washington Capitals 8:3

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4:2

Nashville Predators - Ottawa Senators 4:1

Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 2:3

Calgary Flames - Los Angeles Kings 4:2

Colorado Avalanches - Dallas Stars 5:1

San Jose Sharks - New Jersey Devils 2:7