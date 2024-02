Arand teeb sel nädalavahetusel F1-sarja debüüdi

Team Vietnam Binh Dinh nime kandva Rootsi meeskonnaga liitunud Arand on Indoneesias kohal ning tegeleb võistluspaadi tehnilise seadistamise kallal.

Tulenevalt asjade käigust saab eestlane võistlustehnikaga esimese tutvumise teha alles reedesel vabatreeningul ning kvalifikatsioonile peale minek läheb suhteliselt kõhutunde najal.

Sellest hoolimata on meeskond optimistlik, sest esmatähtis on etapi vigadeta läbimine, et koguda järgmisteks võistlusteks istmeaega. "Paadiga üheks saamine on kõige tähtsam. Suuresti olen tehnikaga tuttav juba eelmise aasta F-2 masina pealt, kuid siiski ainult sellele kogemusele tugineda ei saa," ütles Arand.

"Kindlasti ei saa olema lihtne, sest kõik teised konkurendid on varasema F1 paadi kogemusega, aga usaldan ennast ja meeskonda. Väga hea meel on selle üle, et minuga on kaasas nii minu isa Aivar, kes võistlus ajal on raadioside abil minu paremaks käeks ja silmadeks ja muidugi Erik Aaslav-Kaasik, kes propellereid seadistab. Ilma nende kahe meheta ei oleks ma siia jõudnud," lisas ta.

Indoneesi etapp algab Eesti aja reede varahommikul, kui toimub kvalifikatsioon. Laupäeva hommikul peetakse sprindisõidud ning võistlussõit leiab aset pühapäeva hommikul.